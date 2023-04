Steeds meer aanrijdingen met elektrische tweewielers in Gent: “Door hun hoge snelheid kunnen verwondingen zeer ernstig zijn”

Cafébazin Lisbeth (87) staat terug achter haar toog na brutale overval: “Nog veel nachtmer­ries, maar het doet zoveel deugd om klanten terug te zien”

Lisbeth Waldack (87), de oudste cafébazin van Gent, staat opnieuw achter de toog van haar kroeg De Viking. Eind januari werd ze overvallen in haar woning, die boven haar zaak gevestigd is, en kort daarna werd ze opgenomen in het ziekenhuis. “Maar ik laat me niet doen!”, klinkt het strijdvaardig. “De avonden zijn soms wat moeilijker, maar klanten ontvangen, helpt me mijn zinnen te verzetten.” Voor ons een pintje, Lisbeth!