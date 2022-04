Startschot voor opbouw Floraliën is gegeven, al 135 vrachtwagens grond aangesleept. “Focus op duurzaamheid en zero-waste”

Tien dagen lang zal Gent het middelpunt zijn van de florale kunst. Traditiegetrouw komt daar volk uit de hele wereld op af. De Floraliën kennen een lange traditie. De eerste editie vond plaats in 1809, met vijftig planten in een 48 vierkante meter grote herberg aan de Coupure. Later verhuisde de tentoonstelling naar Flanders Expo, waar er elke keer opnieuw ruime aandacht vanuit de koninklijke familie was. In 2016 besloot de organisatie om de expohallen te verlaten, en de tentoonstelling te organiseren in de stad, op verschillende locaties. Het werd - mede door het weer en de terreurdreiging toen, maar ook door het megalomane opzet - een regelrechte ramp. De organisatie KMLP (de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde) was ei zo na failliet, en moest zelfs haar gebouwen aan de Kortrijksesteenweg verkopen om de financiële put te dempen.