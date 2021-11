Stappen tegen de coronamaatregelen: “Het gaat niet om een betoging, maar om een wandeling”

Gent De Lijn heeft oplossing voor toeritdose­ring Kortrijks­epoort­straat: Binnenkort staat tram 1 (hopelijk) niet meer in de autofile

Toeritdosering. Dat is het systeem in de Kortrijksepoortstraat dat ervoor moet zorgen dat tram 1 bij grote drukte niet mee in de file komt te staan tussen de stadsring en de Kouter. Het bestaat sinds 2012, maar werkte meer niet dan wel. Sinds juni 2018 ligt het helemaal plat. “Maar momenteel stelt De Lijn alles in het werk om het de komende weken weer operationeel te krijgen”, zegt mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld).

5 november