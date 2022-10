Stap dichter bij waterbus in de Gentse haven, haalbaarheidsstudie van minister Peeters loopt al: “Wie het zal betalen bekijken we later”

GentKomt er een ‘waterbus’ in de Gentse haven? Jong N-VA liet een ballonnetje op, maar blijkbaar zijn ze niet de enigen met dat idee. Bij mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) loopt al enige tijd een studie rond personenvervoer op het kanaal Gent-Terneuzen. “We onderzoeken of het technisch en commercieel haalbaar is.”

Jong N-VA wijst op het belang van de Gentse haven voor de handel en de welvaart in de Gentse regio. “Het water in Gent is een troef, maar een troef die nog onderbenut is voor personenvervoer”, stellen ze. “Personenvervoer over water kan een cruciale rol spelen op strategische verkeersaders. Met Jong N-VA Gent pleiten we daarom voor een waterbus”, zegt voorzitter Mathieu Cockhuyt. Het succesvolle voorbeeld in Antwerpen doet ons vermoeden dat dit ook in Gent een succes kan worden.” Ze stellen een waterbus voor tussen de Muide en de kanaaldorpen, met verschillende haltes, bijvoorbeeld ter hoogte van de Volvo-fabriek, aan ArcelorMittal en aan Zelzate. Antwerpen heeft inderdaad al jaren zo’n waterbus op de Schelde, met succes. Die bus wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Haalbaar?

“We zijn alvast blij dat de N-VA ons idee toejuicht, want wij zijn maanden geleden al aan de slag gegaan rond personenvervoer op het kanaal Gent-Terneuzen in Gent", klinkt het op het kabinet van minister Lydia Peeters. “Als eerste stap komt er nu een aanbesteding voor een studie, die onderzoekt of het project commercieel en technisch haalbaar is. Die studie komt er op vraag van North Sea Port en de Stad Gent.”

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) opereert nu al op het kanaal, en zet daar onder meer de veerdiensten in Oostakker / Langerbrugge en Terdonk in. “In het kader van de overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en North Sea Port engageert MDK zich om voor het project al haar expertise aangaande personenvervoer over water ter beschikking te stellen”, klinkt het nog. Met andere woorden: er wordt nu onderzocht of een extra veer haalbaar is.

Wie zal dat betalen?

Ook de stad Gent is enthousiast. De vraag die rest, is wie het initiatief zou betalen, als het er komt. Want Gent zit krap bij kas, en dat geldt ook voor Vlaanderen. In Antwerpen werd de waterbus oorspronkelijk door de haven betaald, maar die konden de factuur - een stevig 11 miljoen euro - niet meer ophoesten en mochten de factuur dan naar Vlaanderen doorschuiven. “We wachten de resultaten van de studie af”, zegt Peeters daarop. “Indien die positief zijn, moeten we de rest bekijken, zoals dus ook het financiële luik.”

Gent heeft overigens ook een ‘watertram’, maar die vaart in het centrum van de stad en is niet zo’n groot succes.

