Standbeeld van theatericoon Romain Deconinck beklad met roze verf

Zijn nalatenschap - televisiewerk, theaterstukken en zelfs een heus theater - is legendarisch, maar Romain Deconinck is en blijft vooral dé held van het Gents volkstheater. Niet meer dan logisch dus dat deze man, die in 1994 overleed, een standbeeld in eigen stad kreeg. Kunstenaar Etienne Hubleau zorgde voor de zittende versie van deze bijzonder man, op de trappen van ‘zijn’ Minardschouwburg. En hoewel dat middenin de studentenbuurt is, wordt deze Romain doorgaans met rust gelaten. Tot nu. Iemand kladde met roze verf op het bronzen jasje van het beeld. Het moet een poging tot schrijven zijn geweest, maar wat er zou moeten staan, is onleesbaar. Dat het beeld van Romain Deconinck mikpunt van vandalisme werd, valt zwaar te betreuren.