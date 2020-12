‘Stalking’ van Julie Van den Steen blijkt ongelukkige samenloop van incidenten: “Ik heb zo ongelofelijk veel spijt van wat ik heb gedaan.”

GentEen week nadat ze gestopt was bij MNM werd de wagen van Julie Van den Steen (28) volledig vernield. Diezelfde dag werden ook nog eens berichten naar krantenredacties gestuurd, waarin stond dat ze ongeneeslijk ziek was en zou sterven. Aanvankelijk leek het er op dat Julie Van den Steen gestalkt werd , maar ondertussen werd duidelijk dat het om een ongelukkige samenloop van incidenten ging. De ‘stalkers’ kregen ondertussen hun straf te horen.

Op één dag werd de wagen van Julie Van den Steen vernield én werden er verschillende berichten naar krantenredacties gestuurd waarin stond dat Julie ziek was en zou sterven. Die samenloop van omstandigheden gaven Julie Van den Steen het vermoeden dat ze werd gestalkt. Nu blijkt dat het om twee losstaande incidenten ging, weliswaar strafbare, die ongelukkig samenvielen op dezelfde dag.

Enorm veel spijt

De studente, die de mails richting de krantenredacties stuurde, was aanwezig tijdens de behandeling van de zaak en kon haar tranen niet in bedwang houden. “Ik heb zo ongelofelijk veel spijt van wat ik heb gedaan. Eigenlijk had ik gehoopt dat Julie hier aanwezig zou zijn, want ik wou haar graag persoonlijk zeggen hoe stom ik ben geweest en mij verontschuldigen wat ik haar heb aangedaan”, zei ze emotioneel.

Ze maakte een vals e-mailaccount aan in naam van de toenmalige vriend van Julie Van den Steen, Adrian Baes, en liet aan krantenredacties weten dat Julie ongeneeslijk ziek was en zou sterven. Vervolgens antwoordde ze ook op vragen van de krantenredacties in naam van Baes.

Losstaand feit

De tweede beklaagde, die verantwoordelijk was voor het vernielen van de wagen van Julie Van den Steen, was tijdens de behandeling tevens aanwezig en werd vertegenwoordigd door zijn advocaat Frank Scheerlinck. Hij maakte bij aanvang van zijn pleidooi meteen duidelijk dat het een losstaand feit was en dat het absoluut geen geval was van stalking. “De beklaagde, een ondernemer in Gent, heeft zich afgereageerd op de wagen van Julie na veelvuldige parkeerovertredingen op zijn privéparking, maar van belaging is er absoluut geen sprake.” De man ging hevig tekeer en vernielde de wagen, waarna hij twee vuilniszakken achterliet op het dak van de wagen. Enkele weken later zat de man samen met Julie Van de Steen om te bemiddelen.

Opschorting

Rechter Jozefien De Wannemacker erkende dat het niet om stalking ging. Beide beklaagden werden schuldig bevonden aan de misdrijven die ze pleegden, maar verkregen de gunst van de opschorting. Wel dienen ze Julie Van den Steen een schadevergoeding te betalen. De studente moet 1.200 euro ophoesten, de zakenman 750 euro.