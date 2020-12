‘Stalking’ van Julie Van den Steen blijkt om twee losstaande incidenten te gaan: “Ik heb zo ongelofelijk veel spijt van wat ik heb gedaan”

VOLLEYBAL Jan Van Huffel en Caruur Gent willen komende weken punten pakken: “Staan voor periode van sleutelwed­strij­den”

11:56 Coach Jan Van Huffel van Caruur Gent had zijn team op drie plaatsen gewijzigd in de tweede wedstrijd tegen Knack Roeselare. Nadat zijn team zaterdag kansloos onderuit ging in de beker tegen de West-Vlamingen, werd woensdag in de competitie opnieuw met 3-0 verloren. De uitslag was hetzelfde, de impressie na dit tweede duel was anders.