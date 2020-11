Stalkers van Julie Van den Steen riskeren tot 6 maanden cel: “Ik deed dat uit menslievendheid”

Gent Vrouw vlucht weg na botsing met te veel alcohol in het bloed: 4.800 euro en acht maanden rijverbod gevorderd

11 november Dinsdagmiddag in de politierechtbank in Gent moest een vrouw van 44 zich verantwoorden voor het wegrijden na een botsing waarbij ze te veel had gedronken. Ze botste tegen een auto aan de Muidepoort en reed weg, hoewel ze enkele minuten later op haar stappen terugkeerde. De vrouw had 0,86 promille in haar bloed. De procureur vordert nu een geldboete van 4.800 euro, acht maanden rijverbod en het opnieuw afleggen van de rijexamens.