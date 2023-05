Stadsmedewerker Tilke (27) is in transitie: “Twintig dagen verlof, dat garandeert dat ik niet afhankelijk ben van de goede wil van mijn chef”

voetbal jupiler pro league Lagae (19), het nieuwste product van AA Gent, krijgt steeds meer minuten: “Niet méér stress dan bij Jong Gent”

Bram Lagae mocht vorige woensdag als kapitein van Jong Gent de Beker van België voor beloften in de lucht steken, enkele dagen later mocht hij op Westerlo voor de tweede keer invallen op het hoogste niveau. De nuchtere West-Vlaming maakte heel wat progressie dit seizoen, maar zelf houdt hij de voetjes op de grond. “Mijn eerste doel is volledig bij de A-kern aansluiten.”