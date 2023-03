Stadslijst-domeinnaam ‘voorgent.be’ werd al jaar geleden geregistreerd, en ook over plaatsjes lijkt al stevig onderhandeld, maar... er moet wél nog gestemd worden

De Stadslijst waarmee Open Vld en Vooruit samen naar de verkiezingen willen trekken, zal VoorGent heten , zo maakte HLN dinsdag al bekend. Hoewel er officieel nog niks beklonken is - de leden van beide partijen moeten nog stemmen op 26 maart - lijkt de deal achter de schermen evenwel al lang een feit. Al kan die nog afspringen, want dat niet iedereen inspraak kreeg, kan wel eens kwaad bloed zetten.

Zelfs de naam ‘VoorGent’ ligt al bijna een jaar vast. Op 20 april 2022 werd de domeinnaam Voorgent.be al geregistreerd, door CP-SWIFT. Dat is de vennootschap van Christophe Peeters (Open Vld). Peeters, die na de vorige verkiezingen opzij geschoven werd, is weer helemaal ‘back’. Hij speelde achter de schermen een cruciale rol bij de lijstvorming. Hij krijgt in ruil plaats 7 op die Stadslijst, maar wel met de deal dat de liberale schepenen kiezen op basis van het aantal behaalde stemmen. Peeters haalde er in 2018 4.832.

De domeinnaam voorgent.be werd al in april vorig jaar vastgelegd

Plaatsen

De top 10 staat zo goed als vast, met Mathias De Clercq als lijsttrekker, gevolgd door 3 vrouwen: Astrid De Bruycker (Vooruit), Sofie Bracke (Open Vld) en Freya Van den Bossche (Vooruit). Op 5 komt dan schepen Sami Souguir (Open Vld), gevolgd door Joris Vandenbroucke (Vooruit). Christophe Peeters krijgt dus 7. De blauwe Patricia De Beule krijgt plaats 9, 8 en 10 zijn voor nog nader te bepalen ‘rode vrouwen’. Ook het lijstduwerschap is een verrassing. Niet senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open Vld), maar de vorige rode kopman Rudy Coddens (Vooruit) wordt lijstduwer. D’Hose krijgt plaats 52.

Dat er al stevig onderhandeld is, en dan vooral over vorm en plaatsen, mag duidelijk zijn. Maar dat werk kan nog steeds tevergeefs zijn geweest. Want als de meerderheid van de leden van Open Vld of Vooruit zich op 26 maart tégen Stadslijst VoorGent kant, springt de hele deal af. En het feit dat er al zoveel is beslist zonder inspraak van de leden, valt niet echt in goede aarde. Het wordt sowieso nog spannend voor de Stadslijst.

Reacties

De andere partijen haasten zich nu om commentaar te geven op het project Stadslijst. “Slappe naam voor een slap kartel. Nog meer van hetzelfde is nu net wat de Gentenaar niet wil”, klinkt het bij Vlaams Belang. “Mathias De Clercq de sjerp, Vooruit de rest. OpenVld-burgemeester Mathias De Clercq wil zijn sjerp ten allen prijze veilig stellen. Het zal hem worst wezen dat hij daartoe met Vooruit een links, socialistisch beleid zal moeten voeren”, zegt Anneleen Van Bossuyt van N-VA. Vreemde reactie, want N-VA zou wel eens de partij kunnen zijn waarmee de Stadslijst in zee gaat, als ze perse van het Groen van Filip Watteeuw af wil. Watteeuw zelf reageert cynisch. “Zij mogen zich VoorGent noemen, wij willen vooral - voor Gent - nog anderhalf jaar besturen.”

