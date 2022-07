Stadscentrum omgetoverd tot grote bouwwerf nu Gent zich voorbereidt op hete feesten: “Gratis waterbars op komst”

Getimmer en geklop. Dat was het geluid dat maandag overheerste in centrum-Gent, en dat zal ook de komende dagen zo zijn. De pontons van PoléPolé drijven al, het podium van de Groentenmarkt staat er, de Korenmarkt gaat voor extra gezelligheid, zo is nu al te merken. De Stadshal is afgespannen, het Walter De Buckplein ligt vol palletten, op de Vlasmarkt staat een kraan, in het Baudelopark ligt al een houten dansvloer naast de nieuwe verlaagde kaaimuur, en op Sint-Baafsplein wordt gekozen voor houten chalets in plaats van witte tenten. Ook op het Veerleplein en het Laurentplein werd stevig doorgewerkt. Dat zal zo blijven duren tot voor het startschot van de Feesten vrijdag. Rond 18 uur zullen dan de eerste bands op het podium staan.

Hete feesten

En dat het heet zal zijn, dat weten de stad en de organisatoren nu al. De combinatie van de knaldrang en de zomerse temperaturen vormen een interessante cocktail. “Maar het is nu ook niet de eerste keer dat we hete feesten beleven”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “We weten wat ons te doen staat. Er komen waterbars van Farys waar mensen gratis drinkwater kunnen tanken in bekers en drinkflessen. We zullen heel kort op de bal spelen en communiceren via de lichtkranten. We gaan mensen aanraden hun hoofd te beschermen tegen de zon, zich in te smeren tegen zonnebrand en voldoende water te drinken. Er komt nog een overleg met alle veiligheidsdiensten om te zien of er nog meer maatregelen nodig zijn, maar iedereen is er klaar voor. Politie, brandweer en het Rode Kruis staan paraat.”