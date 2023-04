Stadsbestuur houdt minuut stilte voor Raul, en alle andere jonge slachtoffers van huiselijk geweld

Hoe kan ik het best een huis huren? “Als makelaar geef ik gratis trainingen om mensen zo goed mogelijk te adviseren"

Op en top Gentenaar Abdil Tapmaz is nog maar 25, maar helemaal klaar om de wereld te veroveren. Hij is wat hij zelf noemt een ‘ontzorgende vastgoedmakelaar’. Al sinds zijn studententijd helpt hij anderstaligen hun dossier in orde te maken. Nu geeft hij ook opleidingen over hoe je het juist moet aanpakken, als je een huis wil huren. “Je moet tegenwoordig al een motivatiebrief en een dossier indienen”, klinkt het.