Stad wil parkeertoren van AZ Maria Middelares weg. “Als een parkeerplan bij het UZ kan, moet dat hier ook kunnen”

De parkeertoren van Maria Middelares was sowieso een tijdelijk gegeven. Alleen is ‘tijdelijk’ natuurlijk relatief. De toren kwam er in 2010, toen de bouw van het nieuwe ziekenhuis startte. Bedoeling van het ziekenhuis was de toren te laten staan tot er een masterplan voor de volledige ziekenhuiscampus zou zijn. Dat is er nog niet. Maar de stad wil de toren toch weg. Anneleen Van Bossuyt noemde het in de gemeenteraad opnieuw een rondje autopesten. “Niemand gaat naar een ziekenhuis voor zijn plezier, dat is geen shoppingcenter", stelde ze. “Patiënten komen niet met de fiets of de tram. En verpleegkundigen na een nachtshift naar huis moeten, soms ver buiten Gent, gaan niet met de fiets.”

Maar daarmee is mobiliteitsschepen Filip Watteeuw het oneens. “Wat we in het UZ hebben gedaan, moet ook hier kunnen. Daar heeft het ziekenhuis sterk gewerkt aan een parkeerplan, en ingezet op alternatieven. Daar is nu parkeerplaats voor wie er écht moet zijn met de auto. Ik ben er trots op dat het daar gelukt is, ook met dit ziekenhuis moeten we rond de tafel gaan zitten.”

In het AZ Maria Middelares werken om en bij de 2.300 personeelsleden. De toren telt een 400-tal parkeerplaatsen, er is ook elders op de site nog parking. De tram stopt voor de campus aan de Kortrijksesteenweg, om de 600 meter tot aan de ingang van het ziekenhuis te overbruggen rijdt er een automatisch elektrisch shuttlebusje. Of de parkeertoren mag blijven of niet, ligt overigens niet in handen van de stad Gent, zij gaven enkel een negatief advies aan de Vlaamse overheid, die de knoop moet doorhakken.

