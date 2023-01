Stad wil krakers uit het Vredeshuis tegen februari: “Verkoop is de laatste optie, maar renovatiekosten dwingen ons”

GENTHet laatste woord is nog niet geschreven over het voormalige Vredeshuis, het pand aan de Sint-Margrietstraat dat sinds kort door pandemisten bezet wordt. Het gebouw wordt in de etalage gezet omdat de renovatiekosten te hoog liggen, de stad vraagt nu ook aan de krakers om ten laatste tegen februari te vertrekken.

Als het van Stad Gent afhangt, vertrekken de krakers die het Vredeshuis sinds halverwege de maand bezetten, tegen begin februari. Dat zegt Hafsa El-Bazioui, schepen van Facility Management tijdens een commissievergadering. De pandemisten verschansten zich eerder in het voormalige Caermersklooster, waar oorspronkelijk sociale woningen waren. Zij eisen dat het Vredeshuis in publiek handen blijft.

Renovatie van formaat

In 2021 werd het Vredeshuis, dat is een gebouw in de Sint-Margrietstraat, afgekeurd door de brandweer. Door onder andere problemen met het dak kunnen er geen publieke activiteiten meer doorgaan. Sinds kort gaan de activiteiten van de ‘Hub Internationale Solidariteit’, zoals de werking nu heet, door in de Sint-Pietersabdij. Het gebouw wordt verkocht, want de renovatie die nodig zou zijn om het in ere te herstellen, kost handenvol geld.

Maar daar gaan de pandemisten niet mee akkoord. Na een strijd om het Caermersklooster, op een steenworp van de Sint-Margrietstraat, trok een groep richting het Vredeshuis. Dat is nu gekraakt, er worden onder meer buurtactiviteiten georganiseerd. “Veiligheid staat steeds centraal. Publieke activiteiten kunnen niet in het pand. De actievoerders werden aangemaand om het pand vrijwillig te verlaten ten laatste op 1 februari. Indien het pand niet wordt vrijgegeven zal de Stad een burgerrechtelijke procedure opstarten voor de vrederechter”, zegt El-Bazioui. “De pandemisten kregen via diensten van de Stad Gent reeds deze boodschap mee”.

Vrederechter

El-Bazioui, zelf ook schepen van Internationale Solidariteit en dus de werking van het Vredeshuis, onderstreepte al eerder dat andere invullingen van het Vredeshuis reeds onderzocht werden. Ook verkoop aan een sociale organisatie wordt uiteraard onderzocht. “Maar ook zij zouden deze zware kosten moeten dragen”, klonk het toen. “Het is mijn taak als Schepen van Facilitair Management om zorg te dragen voor ons patrimonium, om er doordacht mee om te gaan in het belang van alle Gentenaars. . Veiligheid, energie-efficientie en gedeeld gebruik staan hierin centraal. Hoe erg we het vredeshuis ook koesteren, het is niet veilig.”

