Stad voert opnieuw maximumcapaciteit in voor Blaarmeersen. “Situatie van zaterdag was ongezien, maar redders voelden zich niet onveilig”

“In de hele geschiedenis van de Blaarmeersen hebben we nooit zo’n volkstoeloop gezien als afgelopen zaterdag", zegt Bracke. “Dat was overigens niet enkel in Gent zo, maar op alle provinciale domeinen waar gezwommen kan worden. We merken dat onze Blaarmeersen tegenwoordig een zeer sterke bovenlokale aantrekkingskracht hebben. En het probleem met Brusselse jongeren stelt zich overal. Ik roep de Brusselse overheid dus met klem op om daar dringend iets aan te doen. Ze moeten zelf plaatsen voorzien met groen en water. Wij hebben hier in Gent geen pasklare oplossing voor.”