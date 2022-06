Stad verbiedt galamatch Gent - Ajax: “Risico op confrontatie tussen supporters is te groot”

GentHet had een topaffiche kunnen zijn, maar burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) heeft de wedstrijd KAA Gent - AFC Ajax op 9 juli verboden. Dat gebeurde na een uitgebreide veiligheidsanalyse van de politie. “De kans is te groot dat de harde kern van Ajax hier de confrontatie komt zoeken met Gentse én andere supporters.”

Geen galawedstrijd Gent - Ajax dus, in de plaats komt de Deense bekerwinnaar Midtjylland. Een naam die veel minder tot de verbeelding spreekt dan de Hollanders van Ajax. Nochtans stond het plan om Ajax naar de Ghelamco te laten afzakken, vast. Maar daar steken de Gentse flikken en het Gentse stadsbestuur dus een stokje voor. “Op basis van een uitgebreide risico-analyse van de veiligheidsdiensten hebben we besloten de match te verbieden”, zegt burgemeester Mathias De Clercq, die er zelf als Gent-supporter stiekem behoorlijk van baalt. “De risico’s waren volgens hen te groot, de kans dat de harde kern van Ajax hier de confrontatie zou opzoeken met Gentse en andere voetbalsupporters, was reëel. Bovendien krijgen voor galamatchen geen ondersteuning van de federale politie, noch bijstand uit andere politiezones. Vandaar de beslissing om die match niet te laten plaatsvinden.”

Feesten

Bij de politie klinkt ongeveer dezelfde uitleg voor het negatieve veiligheidsadvies. “Bovendien is er dat weekend ook nog Gent Jazz, is er altijd het risico dat we moeten optreden op de Blaarmeersen én het is het weekend voor de Gentse Feesten", duidt woordvoerder Matto Langeraert. “Tijdens de Gentse Feesten zijn de Gentse flikken echt massaal aan het werk, daarom zorgen we dat onze mensen voor en na die periode wel de vakantie kunnen nemen waar ze recht op hebben.”

Risico’s

Bij KAA Gent reageert men teleurgesteld, maar begripvol. “Natuurlijk vinden we dit heel erg jammer”, zegt woordvoerder Tom Vandenbulcke. “Ajax past 100% onder het begrip ‘galamatch’. Maar we hebben ook wel begrip voor het standpunt van de politie en de stad. Aan een wedstrijd tegen Ajax zijn risico’s verbonden, zelfs als we die zonder supporters van Ajax zouden spelen. Zelfs de Amsterdamse politie liet ons weten dat dan nog steeds de kans bestaat dat die harde kern alsnog afzakt naar Gent. En veiligheid primeert.”

“De vervanger, Midtjylland, klinkt veel minder sexy en groots dan Ajax, maar sportief gezien is het ook wel een zeer te respecteren tegenstander. Deze Deense ploeg pakte in 8 jaar 5 trofeeën, 2 keer de beker van Denemarken, en 3 keer de kampioenstitel. Ze spelen ook elk jaar Europees voetbal. Maar deze ploeg heeft niet de naam en de geweldige geschiedenis die Ajax heeft, en die we onze supporters graag hadden aangeboden.”

En dus is er op 9 juli om 19.30 de macht Gent - Midtjylland. Ongetwijfeld ook spektakel, maar dan vooral op de grasmat, en niet errond. Op 12 juli speelt AA Gent nog een bijkomende oefenwedstrijd tegen en in Beveren.

