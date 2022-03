Stad overweegt noodopvang in Flanders expo, en zoekt ruimte voor containerdorp voor 1.000 mensen. “Voorlopig niet nodig, maar we willen klaar staan”

Gent50 plaatsen in het Prinsenhof vanaf eind maart, 200 andere plaatsen op korte termijn, 150 bedden bij Gentenaars thuis, de optie om 234 mensen op te vangen in Flanders Expo, en de intentie om een containerdorp te bouwen voor 1.000 vluchtelingen. Gent bereidt zich voor op een grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen, maar heeft daarvoor wel geld nodig van de hogere overheden. “Na de coronacrisis is dit voor Gent opnieuw een zware financiële dobber", zegt burgemeester Mathias De Clercq.

Gent is altijd al een solidaire stad geweest, en is dat ook nu. Het stadsbestuur maakt zich op om een grote stroom van vluchtelingen op te vangen. Vandaag zijn er een 150-tal Oekraïners in Gent beland, het overgrote deel daarvan kon terecht bij familie en vrienden, een klein gedeelte vond onderdak bij Gentenaars die plaatsen aanboden via #plekvrij.

Geld

“Maar we weten dat er meer op komst is", zegt burgemeester Mathias De Clercq, en dus bereiden we ons voor. Er zijn noodopvangplaatsen in hotels, waar mensen voor een paar nachten terechtkunnen, in afwachting van hun inschrijving in Brussel. Daar werd al 22 keer gebruik van gemaakt. Volstaat dat niet meer, dan kunnen we Hal 2 van Flanders Expo gaan inrichten als crisisopvangentrum voor 234 mensen. Dat gaan we echter pas doen als de nood er is, én als we daarvoor geld krijgen van de overheid. Zelf kunnen we dat niet betalen, dat kost handenvol geld. Niet alleen moet de ruimte gehuurd en ingericht worden, ze moet ook beheerd en uitgebaat worden.”

Qua ‘vaste plaatsen’ voorziet de stad vanaf eind maart 45 tot 50 plaatsen bij het CAX in het Prinsenhof. Dan stopt daar de winternachtopvang voor daklozen, dus komt er ruimte vrij. “Daar zal het consortium G4S voor het beheer zorgen, dezelfde groep die ook het vluchtelingenponton Reno uitbaat. Op korte termijn zorgen voor nog voor een 200-tal plaatsen op andere locaties. Leegstaande sociale woningen komen nauwelijks in aanmerking, want die zijn ofwel onbewoonbaar verklaard, ofwel leeggemaakt om gerenoveerd te worden, en die renovaties gaan we niet uitstellen. Gent is ook kandidaat om een nooddorp te bouwen. Dat zou dan een containerdorp zijn voor 1.000 mensen. We zijn op zoek naar een terrein waar dat kan, maar ook daar wachten we op concrete instructies van de overheid. Wie gaat dat coördineren, uitbaten, betalen?”

Volledig scherm De stad heeft ervaring met woondorpen in containers, momenteel staat er zo een op de Lübecksite aan de Afrikalaan © Wannes Nimmegeers

Personeel

Voorlopig kan Gent het dus allemaal bolwerken met de gastvrijheid van de Gentenaars zelf. “Er zijn meer dan 1.500 opvangplaatsen aangeboden op 700 adressen”, zegt De Clercq. “Die worden nu allemaal gescreend. De mensen moeten weten dat het voor opvang voor minstens 3 maanden gaat, én de accomodatie moet in orde zijn. Er worden momenteel 150 adressen per week gescreend. Al een kleine 100 daarvan zijn goedgekeurd en doorgegeven aan Fedasil, 55 daarvan werden al ingevuld. Vanuit Brussel wordt dan een busje met een 20-tal vluchtelingen richting Gent gestuurd, waar de gastgezinnen hen opwachten en meenemen naar huis.”

De stad Gent heeft voor deze crisis al extra personeel aangeworven, en is ook daar nog naar op zoek. Voor de screenings van de huizen, om te tolken, de mensen te begeleiden, het OCMW te versterken, en meer.