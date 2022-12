Stad onderzoekt erkenning studentenvereniging KVHV na lezing Filip Dewinter

Gent Amper 18 jaar en al drie agressieve overvallen gepleegd: “Zijn tijd in de gevangenis heeft hem veranderd”

Een achttienjarige Gentenaar overviel dit jaar drie mensen en schuwde daarbij geen geweld. Na zijn derde feit vloog hij in afwachting van zijn proces naar de gevangenis. De jonge kerel zegt dat zijn tijd in de gevangenis hem heeft doen inzien dat hij op het verkeerde pad was en belooft beterschap. “Ik woon terug bij mijn moeder en ze heeft veel verdriet over wat er gebeurd is. Dat wil ik haar niet meer aandoen.”

7 december