Stad Gent zoekt nieuwe ombudsvrouw: mandaat van Helena Nachtergaele niet verlengd

Opnieuw incident na examens bij UGent: opnames met spottende opmerkin­gen over studenten lekt uit

Aan de Universiteit Gent is een opname uitgelekt waarin vier personeelsleden na een examen spottende en neerbuigende opmerkingen maken over studenten. Het zou gaan om een opname van een online examen in het schakeljaar verpleeg- en vroedkunde, en de deliberatie nadien.