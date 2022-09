Stad Gent wil kilometerheffing op kleine ring na tragisch ongeval: “Zwaar vrachtverkeer hoort daar niet thuis”

Gent/De Pinte Vrachtwa­gen­chauf­feur riskeert drie jaar cel voor ongeval waarbij twee personen om het leven kwamen: “Ik wilde een koekje nemen, en dan kwam die knal...”

Op de E17 in De Pinte gebeurde eind januari van 2020 een zwaar verkeersongeval. Een vrachtwagenbestuurder reed in op een andere vrachtwagen die geparkeerd stond op de pechstrook. De chauffeur van die vrachtwagen, die aan het sleutelen was aan zijn voertuig, was op slag dood. Ook de passagier van de aanrijdende vrachtwagen overleefde de klap niet. De chauffeur zelf kwam ervan af met enkele schrammen. Hij riskeert nu een celstraf van drie jaar. “Nee, ik ben geen chauffeur meer”, vertelde hij terneergeslagen in de rechtbank.

