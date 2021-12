Stad Gent start grote ‘ontpaling’ op fietsroutes na dodelijk ongeluk: “Alle gevaarlijke paaltjes worden in kaart gebracht”

Tegen de eerste helft van volgend jaar moeten alle fietsroutes in Gent gescreend zijn op gevaarlijke paaltjes. Op die manier komt een antwoord op het dodelijke ongeluk van eind augustus. Toen kwam de 35-jarige Alexander Verhaeghe om het leven in de buurt van het Hippoliet Lippensplein. Hij slipte uit over de tramsporen, belandde op een paaltje en overleed ter plaatse.

“Op de plaats van het ongeluk zijn de paaltjes het dichtst bij de tramsporen al weggehaald", legt bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) uit. “Sowieso is het onze bedoeling om zo weinig mogelijk obstakels te plaatsen, maar spijtig genoeg is dit nog steeds nodig om wagens te weren. Als het fysiek kan zullen sommige automobilisten op fietspaden en -bruggen blijven rijden, hoewel dit duidelijk niet mag.”

Flexibele exemplaren

De doorlichting van de fietsroutes is inmiddels halfweg. Ook op andere locaties werd al ingrepen, blijkt na vragen van Sven Taeldeman (Vooruit), Sara Mathieu (Groen) en Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Zo werd het Westerringspoor, de fietsring rond Gent, al grondig onder handen genomen.

Op de route komt er extra markering op de grond om de fietsers te waarschuwen. Ook verwijderden de diensten al 33 paaltjes, lieten er 18 verzetten naar een veiligere plaats en vervingen er 49 door een flexibel exemplaar. “De ‘ontpaling’ is ingezet”, liet raadslid Taeldeman verstaan. Hij vraagt om snel werk te maken van de problematiek.

Tramsporen

Naast het ‘ontpalen’ wil de Stad Gent extra inzetten op signalisatie. Tegen april moeten er overal in de stad verkeersborden omhoog hangen die de fietsknooppunten aanduiden. Dat zijn veilige fietsroutes die zo min mogelijk gelijk lopen met de tramsporen. “Een klassiek voorbeeld is de fietsstraat in de Bijloke- en Baertsoenkaai”, legt Watteeuw uit. “Die as loopt paralel met de tramlijn in de Kortrijksepoortstraat en de Nederkouter.”

Door de route te bewegwijzeren worden fietsers richting veiligere assen gegidst. “Het is goed dat deze problematiek eindelijk wordt aangepakt”, zegt oppositielid Van Bossuyt. Zij kreeg tijdens de verkiezingscampagne van 2018 nog de wind van voren. Enigszins ongelukkig liet ze toen in een debat vallen ooit eens gestruikeld te zijn over een tramspoor. “Dat het debat nu ten gronde wordt gevoerd, kan me enkel tevreden stemmen”, besluit Van Bossuyt.

Lees ook: