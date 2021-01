Stad Gent schrapt ‘Koning Leopold II-laan’ en betaalt bewoners voor hun adreswijziging

Werkgroep

“Wij willen echter niet zomaar in het wilde weg ingrepen doen”, zegt bevoegd schepen Tine Heyse. “Daarom was in april 2019 al een werkgroep dekolonialisering opgericht in Gent. Het weghalen van de buste van Leopold II was een tussentijdse vraag, maar nu heeft die werkgroep een rapport klaar met 30 aanbevelingen. Daaruit blijkt dat dekoloniseren raakt aan heel veel elementen van ons leven. Van praktijktesten, over kunst in de publieke ruimte tot straatnamen. Het zijn stuk voor stuk aanbevelingen die we als stadsbestuur ernstig nemen. Eén daarvan, waar we onmiddellijk op ingaan, is het schrappen van de naam Koning Leopold II-laan.”