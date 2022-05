Stad Gent organiseert bedankingsfeest voor tweeduizend vrijwilligers op Arsenaalsite

Gent Brandstich­ters woning ex-minister van Justitie Tony Van Parys (70) riskeren twee jaar cel: “Ons veilige nest bestond niet meer na die brand”

“Die brand heeft ons leven verwoest. We wilden genieten van elkaar en van ons pensioen, maar het trauma heeft ervoor gezorgd dat we ons huis moesten verkopen.” Een geëmotioneerde Tony Van Parys (70), voormalig minister van Justitie en senator, getuigde maandagochtend in de rechtbank over de impact van de brandstichting in zijn woning, nu bijna twee jaar geleden. Twee verdachten riskeren een celstraf van twee jaar.

17:44