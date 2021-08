Stad Gent opent online rouwregister voor Jacques Rogge: “Hij belichaamde de olympische waarden”

GENT/OOSTENDE Elisabeth (42) is de eerste geriater/seksuologe van Europa: “Ook oudere mensen willen seks, daar moeten we aandacht voor hebben”

27 augustus Mensen genezen, mensen helpen sterven én mensen opnieuw kennis leren maken met hun seksualiteit: het is een combinatie die je niet veel tegenkomt. De Gentse Elisabeth Vander Stichele (42) is de eerste in Europa die de drie titels mag dragen. “Je moet naar de hele mens kijken. Niet alleen vragen wat er pijn doet, maar ook of ze nog genoeg knuffels krijgen.”