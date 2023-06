Stad Gent maakt beslissing ongedaan: vanaf volgende week knipt straatverlichting ’s nachts opnieuw aan

Nog 18 dagen: camera’s Gentse Feestenzo­ne worden nu al opgehangen

Het is bijna weer zo ver: nog 18 dagen en Gent-centrum verandert is één grote festivalzone, waar een kolkende mensenmassa kan genieten van gratis muziek en optredens. Om alles in goede banen te leiden, komt de hele zone onder camerabewaking te staan.