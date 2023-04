Stad Gent heeft voldoende divers personeel

Restaurant­uit­baat­ster Evelyne (35) krijgt in één week tweemaal inbrekers over de vloer: “Treuren? Ik moet het verloren geld terugver­die­nen”

“De politie is bijna honderd procent zeker dat het om dezelfde daders gaat. Daarom hebben ze zelfs geen vingerafdrukken genomen.” Het zijn zware dagen voor Evelyne Chimkovitch (35), die in Gent restaurant Aluwiz uitbaat. Tien dagen geleden gingen inbrekers met de kassa aan de haal, en zaterdag was het opnieuw prijs.