Stad Gent doet oproep naar alle shoppers: “Check de druktebarometer voor je naar de Veldstraat komt”

De Stad Gent heeft zojuist haar druktemeter online gezet. Via de website kan je volgen of het een goed idee om nog naar de stad te komen om te shoppen. “We evalueren continu hoe druk het is in het centrum”, zegt middenstandsschepen Sofie Bracke (Open VLD). “Daarvoor verzamelen we heel wat data. We houden onder meer bij hoeveel wagens er in onze ondergrondse parkings staan en verzamelen de signalen van alle Proximus-gebruikers. Maar de belangrijkste info komt van onze mensen op het terrein. Via de eventsector schakelden we een veertigtal winkelstraatstewards in. Zij geven elk half uur door hoe druk het is.”