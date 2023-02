Stad Gent bespaart energie: vanaf volgende week gaat licht ‘s nachts uit in Ledeberg

In nacht van zondag op maandag gaat de Stad Gent de straatverlichting voor het eerst doven. Dat meldt schepen van Publieke Ruimte Filip Watteeuw (Groen). Net als andere steden en gemeenten wil ook Gent energie besparen.

Wie vanaf volgende week in Ledeberg ‘s nachts de baan op moet, kijkt het best goed uit zijn doppen. Om energie te besparen, wordt de straatverlichting in de Gentse deelgemeente gedoofd van zondag- tot en met woensdagnacht, telkens tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens.

Eerst is Ledeberg aan de beurt, later volgen andere deelgemeentes maar daar is nog geen timing voor bekend gemaakt. Door het licht twintig uur per week uit te knippen, rekent de Stad op een jaarlijkse besparing van 1,3 miljoen euro. Goed voor een kwart van de energierekening.

Gentse Feesten

Tussen zonsondergang en middernacht blijft de openbare verlichting wel nog aan. Ook na 5 uur ‘s morgens knippen de lichten opnieuw aan tot zonsopgang. Op donderdag, vrijdag en zaterdag doven de lichten niet. Dat zijn immers avonden waar er meer verkeer op de baan is.

Ook worden er een aantal plaatsen ontzien van de besparing. In bepaalde tunnels en onderdoorgangen verandert niets, net als in de Overpoort of op de gewestwegen. Verder blijft het licht tijdens de Gentse Feesten de hele nacht branden. De Stad maakte een afweging tussen energiebesparing en het veiligheidsgevoel.

Overlap mogelijk

“We kozen voor een uniek doofprogramma dat rekening houdt met het rijke culturele leven en de horeca- en studentencultuur in Gent”, benadrukt schepen van Publieke Ruimte Filip Watteeuw (Groen). Na Ledeberg is Zwijnaarde aan de beurt en zo werkt intercommunale Fluvius verder met de klok mee.

“Daarbij is overlap mogelijk tussen de verschillende wijken, inclusief de binnenstad", legt Watteeuw uit. “De openbare verlichting in Gent wordt gestuurd via zo’n 1.800 cabines en distributiekasten. Die kunnen niet allemaal gelijktijdig worden omgeschakeld. De kasten komen ook niet exact overeenkomen met de wijkgrenzen.”

Gentenaars kunnen voor updates terecht op stad.gent/straatverlichting. Daar zal de Stad Gent regelmatig nieuwe data per wijk/deelgemeente communiceren.

