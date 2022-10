Stad Gent bekroond als ‘Meer Mobiele Stad’: vakjury reikt 50.000 euro uit

Gent Dak van woning vat vuur tijdens leggen van roofing, brand slaat over op aanpalend huis

In de Sint-Simonstraat in Gentbrugge is dinsdagmiddag brand ontstaan tijdens roofingwerken op het dak van een woning. De brand sloeg kortstondig over op het aanpalend huis, maar de schade bleef relatief beperkt.

15:48