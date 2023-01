Stad en unief roepen mensen op anoniem te getuigen over politiecontroles op straat: “Om te kijken of werkwijze nog beter kan”

Gent 24 personen aangehou­den en 67 GAS-boe­tes uitgeschre­ven voor het bezit of gebruik van vuurwerk in oudejaars­pe­ri­o­de

Het was een woelige nacht met oudejaar in Gent. “Dit zijn geen normale toestanden meer", vindt Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) én de politie volgen haar daarin. eDe vuurwerkregeling werd verscherpt in de oudejaarsperiode en dat heeft vruchten afgeworpen", zegt de burgemeester.

23 januari