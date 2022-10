Stad deelt GAS-boete uit omdat protest tegen besparingen niet aangevraagd was: “Druist in tegen ons recht op protest”

De stad moet stevig besparen, dat werd ook in juni al duidelijk. In de kinderopvang zat de schrik er stevig in: het is nu al moeilijk om personeel te vinden voor de opvangen en crèches. “In de vrouwenbeweging van PVDA, Marianne, zitten ook enkel kinderverzorgsters, zij wilden graag antwoorden”, legt Lizz uit. Dus verzamelden een aantal leden en sympathisanten aan het stadhuis, net voor de gemeenteraad. “We wisten niet, omdat we een jonge beweging zijn, dat we dat moesten aanvragen”, geeft Lizz toe.

“Niet in de weg”

Tijdens het protest kwam een agent bij Lizz en vroeg haar identiteitsgegevens. Even later, toen ze met vakantie was, viel de GAS-boete in de bus. 350 euro, enkel voor haar. “Het is een bedrag dat niemand in deze tijden van energiecrisis liggen heeft, maar dat is niet mijn belangrijkste probleem met de boete”, zegt Printz. “Wel dat we een burgemeester hebben die beweert dat Stad Gent soepel omgaat met betogingen, maar dat deze twintig mensen, die niet in de weg stonden en slechts een half uur vreedzaam protesteerden, toch afgestraft worden. De stad heeft blijkbaar wel tijd om een boete te sturen, maar op dat moment niet om onze zorgen aan te horen”.

Omdat Lizz op vakantie was toen de boete in de bus viel, verviel ook haar recht op verweer. “Vervelend, maar intussen heb ik wel beroep aangetekend. Tegelijk heb ik ook een brief naar burgemeester Mathias De Clercq gestuurd met de vraag om ze in te trekken, aangezien het om een vreedzaam protest ging en er geen problemen waren. Natuurlijk zullen we de volgende keer wél een aanvraag doen, dat hebben we geleerd. Maar een waarschuwing was meer op zijn plaats geweest, dit is buitenproportioneel”.

Aanvraag

De aanvraag voor een betoging moet in principe 4 weken, in Gent 3 weken, op voorhand ingediend worden. Dan kan de politie in overleg gaan met de organisatie, om zo clashes met openbaar vervoer en dergelijke te vermijden. “Bij actuele zaken kan dat ook sneller gaan, we zijn daarin erg soepel”, klinkt het bij het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Maar het blijft wel zo dat je die aanvraag moet doen, om de veiligheid van de voorbijgangers te garanderen. Net omdat we zo soepel omgaan met die wetgeving, geldt die voor iedereen.”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.