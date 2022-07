Spookrijdende overvallers van juwelier klemgereden op E40 in Sint-Denijs-Westrem: één persoon afgevoerd naar ziekenhuis

Gent 10 plekken waar je verkoeling kan vinden in de Gentse Feestenzo­ne

Opletten geblazen want het is bloedheet vandaag en morgen. Stad Gent roept bezoekers van de Gentse Feesten op om voldoende water te drinken, een hoofddeksel te dragen, regelmatig zonnecrème te smeren en schaduw op te zoeken. Daarbovenop zijn we op zoek gegaan naar 10 plekken in de feestenzone waar je verkoeling kan vinden.

18 juli