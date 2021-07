Spontane staking uitgebroken bij Volvo Cars: nieuwe uurroosters wekken wrevel op

Na een akkoord met de bonden is beslist om de uurregelingen tussen de ploegen gelijk te trekken vanaf het voorjaar 2022. Vanaf dan zou in alle afdelingen 40 uur gewerkt worden waar dat nu voor sommigen 37,5 uur per week is. Volvo Cars voorziet in ruil compensaties, zowel in loon als vrije tijd. Toch is door deze verandering onvrede ontstaan bij arbeiders en bedienden. Bij de ochtendploeg legden honderden mensen het werk neer. Of de middag- en nachtploeg aan het werk gaan, valt af te wachten.