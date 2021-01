Spektakel met zwevende kraan aan Belgacomtoren. “Wij zijn geen cowboys, voor ons is dit een standaardprocedure”

Menig Gentenaar hield er al een nekkramp aan over, maar als je aan de Belgacomtoren passeert, blijf je wel even kijken. Op 55 meter hoogte zweeft namelijk een sloopkraan. Die staat in een soort container, die aan een hijskraan bengelt. En daarmee wordt de toren stukje bij beetje ‘weggeschoten’. Het lijkt stuntwerk, maar dat is het niet. “In onze sector is dit dagdagelijks werk”, zegt Stany Van Kempen. “Dit is een uitgeschreven procedure, met een risico-analyse en een plan van aanpak. We werken met een speciale container die enkel daarvoor gebruikt wordt, en elke keer deze constructie gemonteerd wordt, wordt die gekeurd.”