Speeddating voor vrijwilligers in het UFO: “Gewoon luisteren en de eenzaamheid tegen gaan, dat is al veel”

GENTGeen studenten in het UFO op zaterdag, maar een zestigtal organisaties die op zoek zijn naar helpende handen. 16 procent van de Gentenaars is al vrijwilliger en veel anderen zoeken nog naar de perfecte match. Die konden ze op zaterdag zoeken in het UFO, op de vrijwilligersbeurs. “Ooit werkte ik op de palliatieve afdeling, nu wil ik buddy worden voor dementerenden”.

Autorijden en taxi spelen voor wie slecht te been is, voorlezen voor kinderen, koken voor kansarme mensen of regelmatig een tasje koffie gaan drinken: keuze genoeg en voor alle vaardigheden is er wel een optie. Trees, Geert en Eric zijn uit Zevergem, Vinderhoute en het centrum gekomen, op zoek naar een vrijwilligersjob. “Ik wou eigenlijk koken voor mensen die het niet breed hebben, maar je ziet hier erg veel mogelijkheden”, zegt Trees. “Aangezien ik graag kook, leek dat een makkelijke optie, maar nu ben ik het niet meer zeker”.

Buddy’s

Eric lonkt naar een buddyvereniging voor mensen met dementie. Ooit was hij al vrijwilliger in het Jan-Palfijnziekenhuis, waar hij palliatieve patiënten begeleidde. “Je bent er een beetje, je praat en je luistert. Gewoon aanwezig zijn doet al veel. Meestal zijn het oudere mensen, maar natuurlijk grijpt dat naar de keel als er iemand van 25 op de afdeling komt”. Eric had een goede reden om daar te werken, na het overlijden van zijn pasgeboren zoontje Bram zocht hij een manier om met die pijn om te gaan. “Je gaat er anders van in het leven staan. Ik kon kleine problemen veel makkelijker relativeren. Als ik nu ook als buddy voor mensen met dementie iets kan betekenen, zou dat mooi zijn”.

Volledig scherm Vrijwilligersbeurs Gent in het UFO © svwg

Op de vrijwilligersbeurs probeert het Vrijwilligerspunt van Stad Gent, dat het evenement organiseert, de ideale match tussen vrijwilliger en organisatie te vinden. “Het profiel van de vrijwilliger verandert”, zegt Marie Desimpelaere van Vrijwilligerspunt. “Veel oudere mensen die voor corona vrijwilligerswerk deden, zijn gestopt. Wie nu een engagement zoekt, wil dat liever dichtbij huis en kort. Je twintig jaar lang inzetten voor één organisatie, dat doen er nog weinig. We willen ook dat mensen weten dat dat kan en stimuleren verenigingen om zich op die manier te organiseren”.

Zelf leren

Daarnaast is Desimpelaere erg blij met de extra fondsen die Stad Gent recent voor vrijwilligerspunt voorzag. Daarmee wordt er ingezet op vorming voor verenigingen, zodat zij hun mensen goed kunnen coachen en motiveren. Maar er is ook ruimte gekomen om mensen die wat bijzondere zorg nodig hebben, te coachen in en naar vrijwilligerswerk. “Voor sommige mensen is de stap naar de arbeidsmarkt wat groot. Ze hebben psychische problemen, een zware rugzak of beperking. Voor hen is vrijwilligerswerk een goede match, maar daar willen we hen goed bij begeleiden. Ze geven dus hun tijd, maar leren er ook zélf veel van”.

Volledig scherm Tine De Vos van Obra/Baken: "Eenzaamheid verdrijven, dat is al heel wat." © svwg

Zo voorziet OBRA/Baken zorg voor zowat 800 mensen met een beperking, mentaal of fysiek, maar coachen zij ook vrijwilligers, deels dankzij de subsidie van Stad Gent. OBRA/Baken heeft een dagcentrum in Zelzate en Evergem, maar werkt ook met mensen die uit de gevangenis komen, of die een beperking hebben maar thuis wonen. “We zetten nu hard in op mensen voor wie de arbeidsmarkt misschien niet meteen een optie is. Als je met een burn-out kampt en nog niet klaar bent voor fulltime werk, of je hebt psychische problemen (gehad) en je zelfvertrouwen is niet groot, dan kan vrijwilligerswerk de sleutel zijn. Wij beleiden die kandidaat-vrijwilligers naar een goede match”, zegt vrijwilligerscoördinator Tine De Vos. Ze heeft een aantal theezakjes klaar staan voor wie geïnteresseerd is. “Thee staat voor gezelligheid. Dat is de eerste stap: eenzaamheid doorbreken. Daar moet je niet voor kunnen rijden of andere vaardigheden hebben. Er zijn is genoeg”.

Meer info op de site van Stad Gent.