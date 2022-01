Spectaculair ongeval: wagen gaat over de kop op E17 in Zwijnaarde

DRONGEN/GENT Leerkracht in quarantai­ne? Drongense ouders voorzien zélf opvang in de (kleuter)klas

Als de juf in quarantaine moet, dan zitten ook de ouders met de handen in het haar. Toen de tweede kleuterleerkracht in het Drongense Sint-Paulusinstituut op dinsdag uitviel, zochten de ouders van de kinderen een alternatief. Ze staan tot woensdag zelf in de klas.

21 januari