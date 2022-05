Special forces klissen inbrekersduo in Gentse regio na inbrakenreeks in Zuid-West-Vlaanderen

"Wat doet die nu?" Dashcam filmt hoe fietser E40 oversteekt in Gent

Bizar incident op de E40 richting de kust afgelopen weekend. De dashcam van deze bestuurder legt vast hoe een persoon met een fiets langs de E40 in Gent staat om 6 uur ‘s morgens. Het lijkt erop dat hij de snelweg heeft overgestoken of nog van plan is om dat te doen.

23 mei