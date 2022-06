Speciaalste brillenwinkel van Gent kan toch blijven bestaan: “We gaan ons aanbod wat aanpassen”

Dit weekend viert Tom het zesjarig bestaan van zijn brillenwinkel in de Bennesteeg, al is dat niet de enige reden om te feesten: Villa Bellevue is gered. Normaal ging de brillenwinkel eind juni toe omdat Tom slechts acht dagen per de maand in de winkel kan staan, wat niet rendabel is. De Gentenaar combineert de zaak al jaren met zijn job als verdeler van brillen in het buitenland - in de Benelux en Engeland.

Een maandenlange zoektocht naar een partner om de winkel vaker open te houden, leverde weinig op. Dus had Tom, met pijn in het hart, besloten om de winkel eind juni te sluiten. Een verlies voor Gent, maar op het laatste nippertje vond hij een reddende engel: Jurgen Van Niewenhuyse (35). “Ik kende Tom zijn winkel al langer”, zegt die opgetogen. “Zijn uitzonderlijk, grensverleggend aanbod vind je nergens anders. Toen ik via een gemeenschappelijke vriend hoorde dat hij een partner zocht, voelde ik me meteen aangesproken. Ik werk al 17 jaar als opticien en ik zocht een nieuwe uitdaging.”

Dankzij Jurgen kan de winkel nu vier in plaats van twee dagen per week zijn: maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Telkens van 11 tot 18 uur. Ook op koopzondagen kan je hier terecht. “Over enkele weken zullen we ook glazen en opmetingen aanbieden, en ons aanbod gaat wat aangepast worden”, vertelt Tom. “We gaan het wat toegankelijker maken, maar we blijven wel focussen op brillen voor ‘meerwaarde-zoekers’. Omdat we ons willen blijven onderscheiden van andere brillenwinkels, vandaar dat we ook expo’s en later concerten organiseren.” Een hele goed reden om nog eens naar het centrum af te zakken met andere woorden.

Volledig scherm Villa Bellevue © Jill Dhondt

Volledig scherm Villa Bellevue © Jill Dhondt