Speakers Corner legt cultuurbeleid op de grill

Gent IN BEELD. Vernieuwd Stadskan­toor aan de Zuid opent de deuren voor de Gentenaar: “Plaats voor 1.000 fietsen”

Een nieuwe pas nodig? Of de geboorte van jouw kind melden? Dat kan vanaf vrijdag allemaal in het vernieuwde Stadskantoor op de Zuid. Na drie jaar slopen en heropbouwen, is het lintje eindelijk geknipt. De komende jaren kom je hier als Gentenaar ongetwijfeld wel eens over de vloer. Wij gingen al eens langs.

4 februari