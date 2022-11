Speakers Corner in NTGent, met als heikel thema het circulatieplan voor Oud-Gentbrugge en de Dampoortwijk

Na enige omzwervingen is Speakers Corner weer onder dak. Dit keer is het NTGent gastheer voor het maandelijkse panel- en publieksdebat. In het NTGent-café wordt het thema mobiliteit aangesneden, en dat zorgt in Gent steevast voor verhitte discussies. Dit keer gaat het specifiek over het circulatieplan dat in april in Gentbrugge zal worden uitgerold. Daar is alvast een deel van Gentbrugge niet gelukkig mee, maar ook de burgemeester van Destelbergen schuift mee aan tafel, want ook op de verkeersstromen richting die gemeente zullen de wijzigingen impact hebben. Gents Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) zegde vooralsnog niet toe.