Speakers Corner buigt zich zondag over cultuur, en wat dat mag kosten

Wondelgem Vrachtwa­gen knalt tegen spoorweg­brug in Wondelgem: treinver­keer onderbro­ken, veel file op de weg

Op de Industrieweg in Wondelgem is aan het kruispunt van de Brico een vrachtwagen met speciaal vervoer tegen de spoorwegbrug geknald. De oplegger die een silo transporteert, zit gekneld onder de brug. Het treinverkeer werd een tijd stilgelegd, omdat het niet meteen duidelijk was of de brug beschadigd was of niet. Dat blijkt niet zo te zijn.

2 februari