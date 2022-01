Sonja (65) maakt van haar huis het Nicole & Hugo-museum: “Alles bijgehouden sinds 1968"

Sonja (65) startte op haar 5 jaar met dansen. Het was voor haar dan ook een verademing toen Nicole eerst alleen, en later met Hugo op het podium stond. Dit showbizzkoppel avant-la-lettre kon méér dan enkel statisch zingen. Ze bewogen, ze dansten en ze droegen glamoureuze kostuums. Sonja werd een fan van het allereerste uur. “Sinds 1968 verzamel ik werkelijk àlles van Nicole en Hugo”, vertelt ze trots in haar huis, dat nu ook een museum is. Kaartjes, artikels, foto’s, de muziek zelf, de kostuums, de schoenen en laarzen, ik heb zelfs de vorige meubels van Nicole en Hugo. Ik ga naar alle optredens, ik was er zelfs bij op het Eurosongfestival in 1973.”