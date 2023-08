Solidair eethuis Karoot moet terras in de tuin opbergen omdat stad omgevingsvergunning weigert: “Twee maanden zonder klachten, waarom kan dit niet?”

Zuster Monica (1939-2023): de strenge non die eerst schooldi­rec­tri­ce en later tv-figuur én politica werd

Vlaanderen leerde haar 20 jaar geleden kennen via tv-programma’s als ‘De Slimste Mens’ en ‘Recht van Antwoord’ én als non in de politiek. Maar in Gent was zuster Monica toen al een levende legende. Voor duizenden meisjes was ze de strenge maar rechtvaardige directrice van de Sint-Bavohumaniora. Monica Van Kerrebroeck, zoals ze voluit heette, overleed zondag in een rusthuis in Zaffelare. Wie was ze?