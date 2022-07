Solden goed ingezet in Gent: “Weinig klanten die binnen en meteen weer buiten gingen”

De zomersolden werden vrijdag al ingezet, maar op zaterdag was er meer volk op been. “Dan is het sneller op gang gekomen”, bevestigen Amina Nantoh en Cyanna Thomas van klerenwinkel Modespot in de Brabantdam. “Op zaterdag werd er ook sneller naar de solden gegrepen, mogelijks omdat ze vrijdag nog niet wisten dat er al kortingen waren. We merkten ook dat de meeste shoppers meteen kochten. Er waren maar weinig klanten die binnen en meteen weer buiten gingen.”

De handelaars zijn tevreden, ook al was er geen overrompeling. Het weer was daar nochtans perfect voor – het was niet te warm of regenachtig – maar het was de eerste dag van de schoolvakantie. Veel gezinnen vertrekken mogelijks op vakantie of vertoeven op Werchter. Plus, de coronacijfers liggen ook weer hoger. “Maar we mogen zeker niet klagen”, zeggen Amina en Oyana nog. “We hebben al twee mooie dagen achter de rug.”