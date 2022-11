SoGent vecht ‘Wasserij-arrest’ aan voor Raad van State, maar wanneer wordt er opnieuw gewerkt aan buurtcentrum Sint-Amandsberg?

Op site in de Toekomststraat moet een buurtcentrum met kantoren, horeca en misschien zelfs een kleine cinema komen. Maar midden oktober moest SoGent de werken staken na klacht van een buur. De man in kwestie -eigenaar van de nabijgelegen Delhaize- trok naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvV).

SoGent vroeg in eerste instantie een vergunning aan bij de Stad Gent. Maar als stadsontwikkelingsbedrijf is SoGent honderd procent in handen van de Stad Gent. Dat de stad rechter en partij is -en dus vergunningen aan zichzelf uitreikt- kan niet aldus de RvV . “We deden dit al jaren zo, net als alle andere steden en gemeenten in Vlaanderen", gaf Souguir mee.

Wat deze hele saga voor Sint-Amandsberg betekent is nog even afwachten. Normaal gezien moest de Wasserijsite in 2023 openen, maar de kans dat die datum nog gehaald wordt, is dus zeer klein. Als de provincie eind dit jaar een vergunning aflevert, dan kan de buur in kwestie vervolgens bij de Vlaamse overheid in beroep gaan.