Sofie (31) helpt met groepssessies al zeker 250 jongvolwassenen: “Ik wil dat mensen therapie even leuk vinden als een bioscoopbezoek”

GENTEen achttal jongvolwassenen per groep, met als achtergrond het epische Duivelsteen waar een groot deel van de workshops plaatshebben: Broeinest heeft in enkele maanden tijd al honderden bezoekers. “Laagdrempelige, betaalbare mentale zorg, zonder het te zwaar te maken, daar gaan we voor”, zegt begeleider Sofie Maertens.

Therapie is duur, erg duur. “Jongvolwassenen die geen erg grote problemen hebben, maar niet altijd helemaal goed in hun vel zitten, vallen dan wat uit de boot. Uit mijn werk als lector bij de HOGENT en mijn ervaring als klinisch orthopedagoog weet ik maar al te goed dat een extra professioneel duwtje in de rug een grote steun kan zijn. Zeker voor die jonge mensen die nét het nest uit zijn. Dus zocht ik een laagdrempelige manier, een goedkope, om hen te bereiken”, zegt bezieler Sofie Maertens.

Niet alleen

Resultaat: vzw Broeinest. De organisatie zet regelmatig workshops op voor groepjes jongvolwassenen die een ‘ticketje’ kopen per sessie. Dat is meteen een stuk goedkoper én het werkt voor de doelgroep van Sofie. “Ze leren van elkaar, dat is een heel andere relatie dan met een therapeut. Ze merken meteen dat ze niet de enigen zijn die worstelen met keuzes en identiteit, omdat ze omringd zijn door gelijkgezinden met dezelfde issues. We horen wel vaker dat hier in een sessie dingen gezegd worden die ze thuis of bij vrienden niet kwijt kunnen”.

Quote Er zitten heel veel pleasers bij, en die merken meteen dat ze niet alleen zijn en dat het dus ook niet gek is dat ze hier vragen over hebben Sofie Maertens

Maertens merkt dat vooral de workshops rond innerlijke onrust, keuzestress en opkomen voor jezelf erg in trek zijn. “Jongvolwassenen zitten net op dat punt in hun leven dat hun identiteit gevormd wordt. Ze moeten keuzes maken die niet altijd stroken met wat mensen om hen heen verwachten. Ik coach de groepen om daarover na te denken en ik bied hen tools waarop ze heel hun leven kunnen terugvallen: hoe kom je op voor jezelf, hoe denk je niet altijd in functie van anderen. Er zitten heel veel pleasers bij, en die merken meteen dat ze niet alleen zijn en dat het dus ook niet gek is dat ze hier vragen over hebben”.

Thema’s

Volgens Maertens is dat net waarom haar formule werkt. “Broeinest had ook een moment kunnen zijn voor algemeen mentaal welzijn. Maar de beslissing om op voorhand mentaal welzijn onder te verdelen in thema’s, brengt herkenbaarheid bij groepen die telkens opnieuw anders zijn samengesteld, dat is net de kracht. Veel deelnemers komen een paar keer terug naar dezelfde themaworkshop. Omdat er telkens andere deelnemers aanwezig zijn en de coachinginsteek verandert, blijft het leerzaam”.

Intussen zijn er dus zowat 250 jongvolwassenen de revue gepasseerd. “Steeds meer vinden ook jongens hun weg naar Broeinest. Dat is wel belangrijk: het is voor hen écht niet zo evident om met vrienden te praten. Door het bij workshops te houden, verlaag ik de drempel. Ik wil dat mensen een therapiesessie gaan zien als een ticketje voor de cinema of naar de yoga gaan, vandaar dat die lage prijs belangrijk is. Het is steeds leuk en er wordt veel gelachen”. Dat merk je ook op de reviews voor Broeinest: “Nooit gedacht dat het niet zo zwaarwichtig moest zijn”, staat er.

Goedkoop

Nu de kaap van 250 bereikt is, wil Sofie graag bedrijven en organisaties engageren om te sponsoren. Door subsidies van de stad en de inzet van de vzw kost een ticket voor een workshop nu 11,5 euro voor mensen tussen 18 en 26. Ben je ouder, maar nog onder de 30, dan betaal je 18,5 euro. “Hopelijk kunnen we op die manier nog heel veel andere jongvolwassenen duwtjes in de rug bieden”.

Meer info op www.broeinest.be

