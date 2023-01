Socialisten laten leden nog dit voorjaar stemmen over Stadslijst: “Tijd om knopen door te hakken”

GentOp de nieuwjaarsreceptie van de socialisten zaterdag, in aanwezigheid van boegbeeld Conner Rousseau, is duidelijke taal gesproken. “Over de Stadslijst is al veel gezegd en geschreven, maar er is nog niks beslist”, aldus Joris Vandenbroucke. “Die beslissing valt nog dit voorjaar, op een ledenvergadering van de socialisten.”