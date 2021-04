Socialisten betaalden nog geen 100.000 euro voor naam ‘Vooruit’. “De naam ‘Vooruit’ behoort toe aan de Gentenaars”

Gent Uitkijken naar heropening horeca: dit zijn alvast de beste terrasjes van Gent

15 april De kogel is door de kerk: op 8 mei gaat de horeca weer open. Of toch deels: cafés en restaurants mogen vanaf dan hun klanten opnieuw bedienen op het terras. Omdat we niet kunnen wachten, zetten we alvast de beste terrasjes van Gent in de kijker. Opgelet: de lijst is lang, maar wie zegt dat je niet van het ene naar het andere plekje kan hoppen?