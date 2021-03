Sociale huurders strenger controleren op buitenlandse eigendommen? Gents stadsbestuur niet onverdeeld enthousiast

Gent Klinken op het mooie weer: “eindelijk buiten, ook al is het maar met vier”

30 maart Eindelijk mooi weer, eindelijk warm, eindelijk weg uit dat kot. De Gentse studenten maakten vanmiddag gebruik van de eerste lentezon om het zware coronajuk van de voorbije winter even van zich af te werpen, coronaproof, zowaar. Op het Sint-Pietersplein, in het Citadelpark, of gewoon tussen een paar geparkeerde auto’s. Als het maar in de zon was, en liefst ook met een paar glazen drank.