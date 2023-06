Snuisteren in Lange Violettestraat: rommelmarkt en braderie trekt veel gegadigden

Vechtpar­tij met 40-tal personen aan school­poort van GO! Lyceum Gent: “Er waren ook volwasse­nen bij betrokken”

Aan de ingang van het GO! Lyceum Gent is donderdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken. Zo’n 40 personen, waaronder ook enkele volwassenen, waren hierbij betrokken. De school betreurt de feiten, die momenteel in samenwerking met de Gentse politie onderzocht worden. “Onze dochter heeft enorm veel pijn aan haar rib en pols, nadat ze werd aangevallen voor de schoolpoort.”